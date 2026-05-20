Si avvicina con la scusa di aiutarla e tenta di violentarla ma un autista del bus interviene | arrestato un uomo
Un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di aggredire una donna, fingendosi disponibile ad aiutarla con il bagaglio. La vittima si trovava in strada quando l’uomo si è avvicinato, ma un autista di autobus ha assistito alla scena e ha chiamato le forze dell’ordine. Le autorità sono intervenute poco dopo e hanno fermato l’uomo sul posto, impedendogli di portare a termine l’atto violento. L’indagato è ora sotto custodia.
Aveva avvicinato la vittima offrendole aiuto per portare il bagaglio, ma il gesto di cortesia si è subito trasformato in un incubo. La polizia locale ha arrestato nel primo pomeriggio di martedì 19 maggio un uomo di 26 anni, nato in Nigeria, che aveva appena aggredito sessualmente una 42enne. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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