Si avvicina con la scusa di aiutarla e tenta di violentarla ma un autista del bus interviene | arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di aggredire una donna, fingendosi disponibile ad aiutarla con il bagaglio. La vittima si trovava in strada quando l’uomo si è avvicinato, ma un autista di autobus ha assistito alla scena e ha chiamato le forze dell’ordine. Le autorità sono intervenute poco dopo e hanno fermato l’uomo sul posto, impedendogli di portare a termine l’atto violento. L’indagato è ora sotto custodia.

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