Sì all' unanimità al calendario venatorio 2026-2027 dalla commissione Politiche economiche

La commissione Politiche economiche ha approvato all’unanimità il calendario venatorio per la stagione 2026-2027. La caccia generale sarà aperta dalla domenica 20 settembre fino al 31 gennaio 2027. È prevista una preapertura tra il 2 e il 17 settembre 2026, riservata a alcune specie come cornacchia, gazza, ghiandaia e colombaccio. La decisione riguarda le date ufficiali di apertura e chiusura della stagione venatoria, stabilite dalla commissione.

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