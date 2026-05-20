Sì all' unanimità al calendario venatorio 2026-2027 dalla commissione Politiche economiche
La commissione Politiche economiche ha approvato all’unanimità il calendario venatorio per la stagione 2026-2027. La caccia generale sarà aperta dalla domenica 20 settembre fino al 31 gennaio 2027. È prevista una preapertura tra il 2 e il 17 settembre 2026, riservata a alcune specie come cornacchia, gazza, ghiandaia e colombaccio. La decisione riguarda le date ufficiali di apertura e chiusura della stagione venatoria, stabilite dalla commissione.
Apertura generale della caccia da domenica 20 settembre a sabato 31 gennaio 2027. La preapertura è programmata dal 2 al 17 settembre 2026 per specifiche specie (cornacchia, gazza, ghiandaia e colombaccio). La commissione Politiche economiche presieduta da Luca Giovanni Quintavalla ha dato parere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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