Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 200 dollari al barile, generando preoccupazioni sui possibili effetti sui mutui e sull’economia globale. Nel frattempo, si susseguono discussioni sulla possibilità di un intervento militare della NATO nello Stretto di Hormuz, area strategica per il transito di petrolio. Questi sviluppi hanno riacceso i timori di un aumento dell’inflazione, mentre le tensioni tra le principali potenze mondiali continuano a influenzare i mercati e le decisioni politiche internazionali.

? Domande chiave Come influirà il prezzo del petrolio a 200 dollari sui mutui?. Perché la NATO deve valutare un intervento militare nello Stretto di Hormuz?. Quanto peserà l'aumento dei tassi USA sul debito pubblico italiano?. Quando le banche centrali alzeranno i tassi per frenare l'inflazione?.? In Breve Rendimento Treasury 30 anni al 5,181% e 10 anni al 4,659%. Prezzo petrolio su +60% in undici settimane per blocco Stretto di Hormuz. NATO valuta intervento militare entro inizio luglio per proteggere rotte marittime. Debito USA al 125% del PIL e Italia al 135%.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock petrolio e bond USA: il rischio inflazione tra crisi e NATO

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Finisce lera Powell con Bond in tilt e azionario in rally

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