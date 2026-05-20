SHEFFER con M PER MAFIA il dissenso diventa musica
L'artista milanese ritorna sulla scena musicale con il brano “M PER MAFIA”, un pezzo che esprime un senso di rivolta e consapevolezza. Dopo diversi anni dedicati ai concerti e a evoluzioni artistiche, ha scelto di pubblicare questa traccia in un momento di rinnovamento personale. La canzone rappresenta uno sfogo e al tempo stesso una riflessione, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso musicale.
Il brano arriva in un momento particolare del percorso dell’artista milanese, che dopo anni di live, cambi di direzione e una lunga fase di costruzione lontano dai riflettori torna con una traccia che ha il sapore dello sfogo, ma anche della presa di coscienza. Alla base del pezzo c’è una critica precisa: quella verso un sistema musicale che troppo spesso appare chiuso, dove opportunità e visibilità sembrano seguire logiche diverse dal valore artistico. Un tema delicato, affrontato però senza retorica e senza la voglia di puntare il dito a tutti i costi. “M PER MAFIA” nasce infatti da episodi vissuti direttamente. Situazioni che molti artisti indipendenti conoscono bene: concerti organizzati al limite, lavoro dato per scontato, richieste continue e poca considerazione per il tempo e la preparazione che ci sono dietro un progetto. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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