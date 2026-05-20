SHEFFER con M PER MAFIA il dissenso diventa musica

L'artista milanese ritorna sulla scena musicale con il brano “M PER MAFIA”, un pezzo che esprime un senso di rivolta e consapevolezza. Dopo diversi anni dedicati ai concerti e a evoluzioni artistiche, ha scelto di pubblicare questa traccia in un momento di rinnovamento personale. La canzone rappresenta uno sfogo e al tempo stesso una riflessione, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso musicale.

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