Shakira vince contro il fisco spagnolo | assolta e rimborsata di 60 milioni di euro

L’Alta Corte spagnola ha deciso di assolvere la cantante dall’accusa di frode fiscale relativa al 2011. La vicenda riguardava presunte irregolarità nella dichiarazione delle imposte durante quell’anno, quando la cantante aveva una relazione con un ex calciatore di un club di calcio. La giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarla e ha ordinato il rimborso di circa 60 milioni di euro. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda esclusivamente il periodo contestato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui