Shakira vince contro il fisco spagnolo | assolta e rimborsata di 60 milioni di euro
L’Alta Corte spagnola ha deciso di assolvere la cantante dall’accusa di frode fiscale relativa al 2011. La vicenda riguardava presunte irregolarità nella dichiarazione delle imposte durante quell’anno, quando la cantante aveva una relazione con un ex calciatore di un club di calcio. La giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarla e ha ordinato il rimborso di circa 60 milioni di euro. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda esclusivamente il periodo contestato.
(Adnkronos) – Shakira è stata assolta dall’Alta Corte spagnola dalle accuse di frode fiscale relative a 2011, periodo in cui aveva una relazione con l'ex calciatore del FC Barcelona Gerard Piqué. Si conclude così una vicenda giudiziaria durata circa 8 anni e incentrata sulla sua possibile residenza fiscale in Spagna. Secondo il fisco spagnolo, infatti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Shakira canta con i figli.
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