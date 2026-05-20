Shakespeare è nato a Napoli | al Teatro Nuovo lo spettacolo di Varone
Sabato 23 maggio alle 20:45, il Teatro Nuovo di Salerno presenta “Shakespeare è nato a Napoli!”, una commedia teatrale scritta e diretta da Enzo Varone. Lo spettacolo, prodotto indipendentemente, sarà rappresentato nel teatro cittadino e durerà circa due ore. L’opera è interpretata da un cast di attori locali e si svolge sul palco di via N. da Napoli. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento fa parte del cartellone teatrale della stagione in corso.
Sabato 23 maggio, alle 20:45, il Teatro Nuovo di Salerno ospita la messa in scena di Shakespeare è nato a Napoli!, commedia teatrale indipendente scritta e diretta da Enzo Varone. In scena Francesco Ronca, Claudio Collano e Ciro Girardi.Sul palcoLo spettacolo prende le mosse da un filone reale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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