Shakespeare è nato a Napoli | al Teatro Nuovo lo spettacolo di Varone

Sabato 23 maggio alle 20:45, il Teatro Nuovo di Salerno presenta “Shakespeare è nato a Napoli!”, una commedia teatrale scritta e diretta da Enzo Varone. Lo spettacolo, prodotto indipendentemente, sarà rappresentato nel teatro cittadino e durerà circa due ore. L’opera è interpretata da un cast di attori locali e si svolge sul palco di via N. da Napoli. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento fa parte del cartellone teatrale della stagione in corso.

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