Sgambatoi e ricoveri per cani abusivi a Faleria denunciato | rischia 2 anni di carcere e 56mila euro di multa | FOTO
A Faleria, nella località Paterno, sono stati sequestrati cinque ricoveri e sgambatoi per cani realizzati senza autorizzazioni. I carabinieri forestali hanno effettuato un intervento sul posto, portando al sequestro preventivo delle strutture. Un uomo è stato denunciato per aver gestito queste strutture in modo illecito, rischiando fino a due anni di carcere e una multa di 56.000 euro. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo sul rispetto delle norme sulla tutela degli animali.
Ricoveri e sgambatoi per cani abusivi a Faleria, in località Paterno. I carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro penale preventivo delle cinque strutture edili. I forestali di Civita Castellana sono intervenuti nei giorni scorsi, insieme ad altri reparti dell'Arma e al servizio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Sullo stesso argomento
Allevamento abusivo degli orrori, 40 cani tra feci e ferite, Brambilla: “Fino a 2 anni di carcere e 30mila euro di multa”Quaranta cani costretti a vivere tra rifiuti, feci e urina, in condizioni igieniche definite gravissime dagli investigatori.
Rifiuti abbandonati in un bosco a Vetralla, denunciato: rischia fino a 18mila euro di multaI carabinieri forestali hanno trovato in località Ponte del Crognolo sette sacchi con plastica, carta, indumenti e rifiuti domestici Rifiuti...