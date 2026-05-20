Sgambatoi e ricoveri per cani abusivi a Faleria denunciato | rischia 2 anni di carcere e 56mila euro di multa | FOTO

A Faleria, nella località Paterno, sono stati sequestrati cinque ricoveri e sgambatoi per cani realizzati senza autorizzazioni. I carabinieri forestali hanno effettuato un intervento sul posto, portando al sequestro preventivo delle strutture. Un uomo è stato denunciato per aver gestito queste strutture in modo illecito, rischiando fino a due anni di carcere e una multa di 56.000 euro. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo sul rispetto delle norme sulla tutela degli animali.

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