Sfalci a raso nell’ex tenuta | denuncia ai carabinieri per danno ambientale

Un'area precedentemente mantenuta con un taglio a raso è stata oggetto di denuncia alle forze dell'ordine per danno ambientale. La segnalazione riguarda il taglio del verde che ha rimosso elementi vitali per gli habitat locali, compromettendo la flora e la fauna presenti. La zona si trova in un'area di proprietà pubblica, dove sono stati rilevati danni causati dal intervento di sfalcio. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.

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Sarzana (La Spezia), 20 maggio 2026 – “Il taglio a raso ha eliminato componenti biotiche essenziali per la biodiversità del territorio. Un’azione che non solo rappresenta un danno immediato a habitat di interesse conservazionistico, ma ignora le minime misure di mitigazione necessarie per la coesistenza tra attività produttive e conservazione della natura”. Lo affermano i vertici della Società naturalistica spezzina che, durante il monitoraggio dell’avifauna dello scorso 11 maggio, hanno riscontrato “un drastico intervento di sfalcio della vegetazione” nella zona speciale di conservazione della Tenuta di Marinella e interessata dall’impianto di un nuovo esteso oliveto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfalci a raso nell’ex tenuta: denuncia ai carabinieri per danno ambientale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sostanze inquinanti nell'affluente del Sile: "Un grave danno ambientale"È iniziato nel pomeriggio di domenica 26 aprile l'intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco la nella roggia Bevarella ad Azzano... Olimpiadi invernali, il pesante danno ambientale subito da CortinaCortina d’Ampezzo ha subito ingenti danni ambientali, oltre all’aumento del costo della vita che ha coinvolto tutta la provincia di Cuneo.