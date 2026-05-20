Settimana Europea dei Parchi | tre giorni di attività sui Monti Aurunci

Da latinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, a maggio, si svolge la Settimana Europea dei Parchi, un evento promosso dall’Europarc Federation nel 1999. Per tre giorni, sui Monti Aurunci vengono organizzate iniziative dedicate alla scoperta e alla tutela delle aree naturali protette. L’obiettivo principale è coinvolgere i cittadini nella fruizione consapevole di questi spazi, promuovendo un atteggiamento rispettoso nei confronti dell’ambiente. L’evento si svolge in diverse località europee, con attività specifiche in ognuna di esse.

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Torna puntuale ogni maggio la Settimana Europea dei Parchi, istituita da Europarc Federation nel 1999 per invitare i cittadini a frequentare le aree naturali protette e a rispettare l’ambiente.Anche la provincia di Latina, in particolare il Parco dei Monti Aurunci, organizza una serie di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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