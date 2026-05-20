Settimana Europea dei Parchi | tre giorni di attività sui Monti Aurunci
Ogni anno, a maggio, si svolge la Settimana Europea dei Parchi, un evento promosso dall’Europarc Federation nel 1999. Per tre giorni, sui Monti Aurunci vengono organizzate iniziative dedicate alla scoperta e alla tutela delle aree naturali protette. L’obiettivo principale è coinvolgere i cittadini nella fruizione consapevole di questi spazi, promuovendo un atteggiamento rispettoso nei confronti dell’ambiente. L’evento si svolge in diverse località europee, con attività specifiche in ognuna di esse.
Torna puntuale ogni maggio la Settimana Europea dei Parchi, istituita da Europarc Federation nel 1999 per invitare i cittadini a frequentare le aree naturali protette e a rispettare l’ambiente.Anche la provincia di Latina, in particolare il Parco dei Monti Aurunci, organizza una serie di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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