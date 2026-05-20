Nella settimana dedicata alla bonifica e all’irrigazione, si evidenzia l’attività di manutenzione ordinaria che interessa sedimenti, argini e sistemi di deflusso lungo i corsi d’acqua. Questo lavoro, svolto quotidianamente dal sistema della bonifica, riguarda interventi su fiumi, fossi, reglie e torrenti, e mira a mantenere in efficienza le strutture di sicurezza idraulica. L’attività si svolge in modo continuo e spesso non riceve l’attenzione che meriterebbe, ma è fondamentale per prevenire eventuali criticità.

Arezzo, 20 maggio 2026 – C’è un lavoro quotidiano, spesso invisibile, che contribuisce in modo decisivo alla sicurezza idraulica: è la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico, svolta dal sistema della bonifica lungo fiumi, fossi, reglie e torrenti. Un’attività silenziosa ma strategica che quest’anno, in occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, è diventata anche un momento di confronto e formazione rivolta direttamente ai cittadini. Protagonista dell’iniziativa il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, che, nei giorni scorsi, ha eseguito una serie di interventi nel comune di Castiglion Fiorentino sul Torrente Vingone in Val di Chio, sulla Reglia della Misericordia, sul Rio Renello e su alcuni corsi d’acqua affluenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settimana della bonifica e dell’irrigazione, sedimenti, argini e sicurezza: il lavoro “silenzioso” che protegge il territorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Consorzio, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’IrrigazioneArezzo, 8 maggio 2026 – Stivali, curiosità e tanta voglia di scoprire la natura: saranno i bambini i protagonisti più attesi della Settimana...

“Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2026”: c'è la presentazione ufficialeSarà presentata domani, martedì 12 maggio, a Caserta la “Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2026”, iniziativa promossa dal Consorzio di...

Nel corso della 26esima Settimana Nazionale della Bonifica, i ragazzi hanno visitato la vasca di Calusia, scoprendo il ciclo dell’acqua e l’importanza della gestione delle risorse idriche per uso agricolo, potabile ed energetico #Attualita x.com

Settimana della bonifica e dell’irrigazione, sedimenti, argini e sicurezza: il lavoro silenzioso che protegge il territorioA Castiglion Fiorentino, applicazione dei criteri di gestione dei sedimenti definiti dall’autorità di bacino dall’intervento realizzato dal cb2 all’educational pubblico per spiegare come si previene ... lanazione.it

Settimana della Bonifica. Gli eventi in programma. Palazzi aperti e incontriPISA Tante le iniziative promosse dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno in occasione della Settimana nazionale della Bonifica e ... lanazione.it