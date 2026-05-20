Sette anni senza Guglielmo Russo la commozione del figlio Francesco | Un mondo che cade a pezzi può essere un inizio

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette anni fa, si è spento Guglielmo Russo, figura di rilievo nel settore della cooperazione e della politica locale. A ricordarlo, il figlio Francesco, che ha condiviso un messaggio in cui riflette sulla perdita e sui cambiamenti avvenuti nel tempo. La commemorazione si svolge in un momento in cui il ricordo si mescola alla consapevolezza di un passato che continua a influenzare chi lo ha conosciuto. Nessuna celebrazione ufficiale, solo un pensiero rivolto a chi ha lasciato un segno duraturo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono assenze che, con il passare del tempo, non diventano vuoti, ma radici. A sette anni dalla scomparsa di Guglielmo Russo, figura centrale della cooperazione e della politica romagnola, il figlio Francesco affida a una profonda riflessione il ricordo di un uomo che ha saputo trasformare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Basta perbenismo: Schettini ha dimostrato che si può essere docenti senza essere per forza martiri rassegnatidi Francesco Nicolaci Mentre la fisica ci insegna che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, la cronaca italiana ci dimostra che...

Kim Kardashian cade dai tacchi alti e il video non può che essere viraleLe scarpe col tacco possono nascondere insidie anche per le dive più navigate, e Kim Kardashian ne sa qualcosa.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web