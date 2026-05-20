Sette anni senza Guglielmo Russo la commozione del figlio Francesco | Un mondo che cade a pezzi può essere un inizio
Sette anni fa, si è spento Guglielmo Russo, figura di rilievo nel settore della cooperazione e della politica locale. A ricordarlo, il figlio Francesco, che ha condiviso un messaggio in cui riflette sulla perdita e sui cambiamenti avvenuti nel tempo. La commemorazione si svolge in un momento in cui il ricordo si mescola alla consapevolezza di un passato che continua a influenzare chi lo ha conosciuto. Nessuna celebrazione ufficiale, solo un pensiero rivolto a chi ha lasciato un segno duraturo.
Ci sono assenze che, con il passare del tempo, non diventano vuoti, ma radici. A sette anni dalla scomparsa di Guglielmo Russo, figura centrale della cooperazione e della politica romagnola, il figlio Francesco affida a una profonda riflessione il ricordo di un uomo che ha saputo trasformare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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