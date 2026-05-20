Sette anni senza Guglielmo Russo la commozione del figlio Francesco | Un mondo che cade a pezzi può essere un inizio

Sette anni fa, si è spento Guglielmo Russo, figura di rilievo nel settore della cooperazione e della politica locale. A ricordarlo, il figlio Francesco, che ha condiviso un messaggio in cui riflette sulla perdita e sui cambiamenti avvenuti nel tempo. La commemorazione si svolge in un momento in cui il ricordo si mescola alla consapevolezza di un passato che continua a influenzare chi lo ha conosciuto. Nessuna celebrazione ufficiale, solo un pensiero rivolto a chi ha lasciato un segno duraturo.

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