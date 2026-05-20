Servizio civile in procura ad Arezzo | 9 posti disponibili domande entro il 10 giugno
La procura di Arezzo ha aperto un bando per l'inserimento di nove giovani volontari nei propri uffici. La selezione rientra nel programma di servizio civile regionale della Regione Toscana e le domande devono essere presentate entro il 10 giugno. La procedura riguarda candidati interessati a svolgere un’esperienza di volontariato nel settore legale e amministrativo. I posti disponibili sono destinati a giovani che desiderano contribuire all’attività della procura attraverso un percorso di impegno civico.
La procura della Repubblica di Arezzo cerca 9 giovani volontari da inserire nei propri uffici attraverso il bando di servizio civile regionale della Regione Toscana. Le domande devono essere presentate online entro le ore 12:00 del 10 giugno 2026.I due progetti disponibiliLe posizioni sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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