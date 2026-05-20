Servizio civile in procura ad Arezzo | 9 posti disponibili domande entro il 10 giugno

La procura di Arezzo ha aperto un bando per l'inserimento di nove giovani volontari nei propri uffici. La selezione rientra nel programma di servizio civile regionale della Regione Toscana e le domande devono essere presentate entro il 10 giugno. La procedura riguarda candidati interessati a svolgere un’esperienza di volontariato nel settore legale e amministrativo. I posti disponibili sono destinati a giovani che desiderano contribuire all’attività della procura attraverso un percorso di impegno civico.

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