Serpenti vicino alla scuola lezioni sospese per due giorni

Le lezioni presso il plesso scolastico di Musicile, nel quartiere di Portico, sono state sospese per due giorni a causa della presenza di serpenti nelle vicinanze. La scuola dell’Infanzia e la Primaria dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” non hanno svolto le attività didattiche oggi e domani, in modo da permettere le operazioni di sicurezza e verifica dell’area. La decisione è stata presa in accordo con le autorità scolastiche e di sicurezza.

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