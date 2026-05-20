Serpenti vicino alla scuola lezioni sospese per due giorni
Le lezioni presso il plesso scolastico di Musicile, nel quartiere di Portico, sono state sospese per due giorni a causa della presenza di serpenti nelle vicinanze. La scuola dell’Infanzia e la Primaria dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” non hanno svolto le attività didattiche oggi e domani, in modo da permettere le operazioni di sicurezza e verifica dell’area. La decisione è stata presa in accordo con le autorità scolastiche e di sicurezza.
Didattica sospesa per oggi e domani nel plesso scolastico di Musicile, nel quartiere di Portico, che ospita la scuola dell’Infanzia e la Primaria dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”.La decisione è stata adottata dalla commissaria prefettizia Lucia Chiara Buonocore dopo la segnalazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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