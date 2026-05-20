Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 2 Turno Playoff Naz Ritorno | Palinsesto Telecronisti streaming NOW
Sono stati annunciati gli orari e i telecronisti delle partite del secondo turno dei playoff di Serie C, che saranno trasmessi in diretta su Sky e NOW. La programmazione include le partite del ritorno del turno nazionale, con dettagli sul palinsesto e gli operatori televisivi coinvolti. Le gare saranno disponibili in streaming e in televisione, permettendo agli appassionati di seguire gli incontri in tempo reale. La copertura si concentra sulla fase che qualifica le squadre per il prossimo step del torneo.
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Playoff Serie C: il sorteggio del primo turno nazionale in diretta streaming
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