Serie C | i playoff Brescia a un passo dalla qualificazione Al Casarano servono quattro gol di scarto

Da sport.quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo turno dei playoff di Serie C, il Brescia si avvicina alla qualificazione dopo aver vinto 3-0 in trasferta contro il Casarano. Per passare il turno, la squadra di casa deve conquistare almeno quattro gol di scarto nella partita di ritorno. La sfida di andata si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra ospite, lasciando poche possibilità ai padroni di casa di ribaltare la situazione. La gara di ritorno si giocherà tra pochi giorni.

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Il secco 3-0 conquistato a Casarano all’andata ha assegnato le stimmate della favorita all’ Union Brescia, che già intravede la semifinale dei playoff di Serie C e che nel match di stasera alle 20 al Rigamonti ha la non trascurabile opportunità di gestire le forze in vista del prossimo appuntamento (in programma domenica 24) contro una la Salernitana dell’ex Cosmi e il Ravenna. Anche il tecnico pugliese, Di Bari, ha definito “impossibile“ la missione che attende i rossoazzurri, che per qualificarsi dovrebbero vincere con quattro gol di scarto, ma Eugenio Corini preferisce mantenere alta la concentrazione e, soprattutto, chiede ai suoi di ripetere la prova brillante e autorevole vista all’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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