Serie C Grandi manovre sul futuro della Pianese

La stagione della Pianese si sta avviando alla fine, con gli ultimi due giorni di allenamenti prima della chiusura ufficiale. La squadra aveva concluso l’ultimo incontro, disputato una settimana fa in trasferta contro una squadra di vertice, con un risultato che ha lasciato molti dubbi tra i tifosi. Dopo questa partita, i giocatori si preparano all’ultima fase di preparazione, che segnerà la conclusione del campionato e l’addio a questa annata sportiva.

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Ultimi due giorni di allenamento e poi si chiuderà la stagione della Pianese, che si è conclusa in campo esattamente sette giorni fa a Lecco col pareggio-beffa dell’ultimo istante. I bianconeri di Birindelli, dopo la lunga e dispendiosa trasferta lombarda hanno avuto qualche giorno di riposo per poi tornare a Piancastagnaio per chiudere appunto l’annata con gli allenamenti di oggi e domani. Poi la società inizierà a pianificare il futuro dopo una annata oggettivamente memorabile, conclusa a pochi secondi dall’approdo ai quarti di finale. Da capire chi di questo gruppo eccellente sarà confermato, a partire dal direttore sportivo Cangi che nei quattro anni sul monte Amiata ha raccolto risultati incredibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Grandi manovre sul futuro della Pianese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Duello Abete-Malagò: via alle grandi manovre per il futuro Figc Grandi manovre sul commissario e le minacce di Ceferin all’ItaliaPoche ore dopo la pubblicazione da parte dell’Agi della notizia dell’avviso di garanzia nei confronti del designatore arbitrale Gianluca Rocchi per... Serie C. Grandi manovre sul futuro della PianeseUltimi due giorni di allenamento e poi si chiuderà la stagione della Pianese, che si è conclusa in campo esattamente sette giorni fa a Lecco col pareggio-beffa dell’ultimo istante. I bianconeri di Bir ... sport.quotidiano.net