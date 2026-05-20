Sequestrata l' auto del latitante in fuga | a bordo c' erano anche due donne
Nel pomeriggio di ieri, un'auto è stata sequestrata durante un inseguimento a Grazzanise. A bordo dell'auto c'erano anche due donne, mentre il conducente, un uomo di origini albanesi, è riuscito a scappare. Le forze dell'ordine stanno ancora cercando di rintracciare il latitante, attivo nella zona da diversi giorni. La scena ha coinvolto varie pattuglie che hanno fermato il veicolo sospetto e avviato le verifiche del caso. La fuga ha provocato diverse tensioni tra le persone presenti nell'area.
Continuano le ricerche del latitante albanese scappato nel pomeriggio di ieri - martedì 19 maggio 2026 - a Grazzanise dopo un inseguimento da film. L’uomo, che da quanto si apprende deve scontare 9 anni di carcere per una condanna definitiva, è stato intercettato dalle auto civetta della Squadra. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Auto si schianta contro un palo: a bordo erano tutti minorenni, due feritiQuesta notte, alle 02:45, la polizia locale è intervenuto in via Coroglio a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica...
Auto va a fuoco sull’A1 vicino al casello di Casalpusterlengo: si salvano i due che erano a bordoCasalpusterlengo (Lodi), 23 aprile 2026 – Momenti di apprensione, nel tardo pomeriggio di oggi 23 aprile, sull’autostrada A1.
La sezione Antidroga della Squadra Mobile ha arrestato un 48enne: nascondeva la droga nel doppiofondo della sua auto x.com
TARANTO: SEQUESTRATA OFFICINA ABUSIVA E DENUNCIATO IL TITOLARE La Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli periodici finalizzati all’individuazione di attività di autoriparazioni irregolari ed abusive e volti al contrasto del fenomeno dello smaltime facebook
Arrestato ad Ancona mentre ruba un'auto, in caserma emerge la sua vera identità: era ricercato per omicidioDue stranieri arrestati ad Ancona per furto: uno era ricercato per omicidio in Francia. Refurtiva recuperata e droga sequestrata. virgilio.it
Linus Tech Tips - Sistemare la casa del mio dipendente per un giorno - Il Dottore dell'Installazione 16 maggio 2026 alle 09:57AM reddit
Trasforma una Toyota in una Ferrari e la mette in vendita, auto sequestrata e smontataUna finta Ferrari costruita partendo da una Toyota MR2 e messa in vendita come se fosse autentica. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro, che ha sequestrato l ... blitzquotidiano.it