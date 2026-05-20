Sequestrata l' auto del latitante in fuga | a bordo c' erano anche due donne

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, un'auto è stata sequestrata durante un inseguimento a Grazzanise. A bordo dell'auto c'erano anche due donne, mentre il conducente, un uomo di origini albanesi, è riuscito a scappare. Le forze dell'ordine stanno ancora cercando di rintracciare il latitante, attivo nella zona da diversi giorni. La scena ha coinvolto varie pattuglie che hanno fermato il veicolo sospetto e avviato le verifiche del caso. La fuga ha provocato diverse tensioni tra le persone presenti nell'area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Continuano le ricerche del latitante albanese scappato nel pomeriggio di ieri - martedì 19 maggio 2026 - a Grazzanise dopo un inseguimento da film. L’uomo, che da quanto si apprende deve scontare 9 anni di carcere per una condanna definitiva, è stato intercettato dalle auto civetta della Squadra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Auto si schianta contro un palo: a bordo erano tutti minorenni, due feritiQuesta notte, alle 02:45, la polizia locale è intervenuto in via Coroglio a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica...

Auto va a fuoco sull’A1 vicino al casello di Casalpusterlengo: si salvano i due che erano a bordoCasalpusterlengo (Lodi), 23 aprile 2026 – Momenti di apprensione, nel tardo pomeriggio di oggi 23 aprile, sull’autostrada A1.

sequestrata l auto delArrestato ad Ancona mentre ruba un'auto, in caserma emerge la sua vera identità: era ricercato per omicidioDue stranieri arrestati ad Ancona per furto: uno era ricercato per omicidio in Francia. Refurtiva recuperata e droga sequestrata. virgilio.it

Trasforma una Toyota in una Ferrari e la mette in vendita, auto sequestrata e smontataUna finta Ferrari costruita partendo da una Toyota MR2 e messa in vendita come se fosse autentica. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro, che ha sequestrato l ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web