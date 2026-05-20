Sequestrata l' auto del latitante in fuga | a bordo c' erano anche due donne

Nel pomeriggio di ieri, un'auto è stata sequestrata durante un inseguimento a Grazzanise. A bordo dell'auto c'erano anche due donne, mentre il conducente, un uomo di origini albanesi, è riuscito a scappare. Le forze dell'ordine stanno ancora cercando di rintracciare il latitante, attivo nella zona da diversi giorni. La scena ha coinvolto varie pattuglie che hanno fermato il veicolo sospetto e avviato le verifiche del caso. La fuga ha provocato diverse tensioni tra le persone presenti nell'area.

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