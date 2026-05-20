Senza le api a rischio il 75% delle coltivazioni

Negli ultimi anni si è osservato un forte calo delle popolazioni di api e di altri insetti impollinatori, una tendenza che sta preoccupando gli esperti del settore agricolo. Secondo alcune stime, questa diminuzione potrebbe mettere a rischio il 75% delle coltivazioni alimentari nel mondo. La perdita di questi insetti, fondamentali per il processo di impollinazione, si accompagna a un aumento delle difficoltà per gli agricoltori nel produrre frutta, verdura e altre colture.

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