Senza le api a rischio il 75% delle coltivazioni

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si è osservato un forte calo delle popolazioni di api e di altri insetti impollinatori, una tendenza che sta preoccupando gli esperti del settore agricolo. Secondo alcune stime, questa diminuzione potrebbe mettere a rischio il 75% delle coltivazioni alimentari nel mondo. La perdita di questi insetti, fondamentali per il processo di impollinazione, si accompagna a un aumento delle difficoltà per gli agricoltori nel produrre frutta, verdura e altre colture.

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Le api e molti altri insetti impollinatori sono in grave declino cosa che mette a rischio il 75% delle colture alimentari. E’ per questo che oggi in occasione della Giornata mondiale delle api (istituita dalle Nazioni Unite per richiamare tutti i governi ad azioni concrete per la protezione di tutti gli insetti impollinatori) il Wwf Italia lancia la petizione per difende gli impollinatori: “Serve un’azione immediata del governo per la nostra sicurezza alimentare”. Le api in pericolo. Gli insetti impollinatori “stanno scomparendo a una velocità allarmante: in Europa quasi la metà delle specie è in declino e un terzo rischia l’estinzione”. Un fenomeno che mette a rischio non solo la biodiversità ma anche “la sicurezza alimentare globale, considerando che il 75% delle colture alimentari dipende dall’impollinazione animale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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