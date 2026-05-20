Senza Censura caricature di politici e non solo alla Feltrinelli

Oggi pomeriggio alle 18, presso la libreria Feltrinelli di Arezzo, si terrà la presentazione del libro intitolato «Uncensured» o «Senza Censura». L’evento riguarda una raccolta di caricature che ritraggono politici e altre figure pubbliche. La pubblicazione è stata annunciata attraverso il loro sito ufficiale e sui canali social, senza ulteriori dettagli sul contenuto. L’appuntamento si svolge in un contesto di discussione sulla libertà di espressione e il ruolo dell’arte satirica.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Questo pomeriggio mercoledì 20 maggio, alle ore 18, appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Arezzo dove verrà presentato il libro «Uncensured» ovvero Senza Censura. Si tratta di un libro che contiene oltre 300 disegni che irridono i potenti della terra. I disegni sono realizzati da Julio Larraz, un artista cubanoamericano di grande fama, uno degli artisti figurativi più riconosciuti del momento. Larraz, celebrato come pittore, scultore e disegnatore, nel corso di oltre cinquant’anni ha esposto le sue opere prestigiose in gallerie e musei negli Stati Uniti, in Europa e in America Latina. Il volume curato da Kosme de Barañano celebra Julio Larraz come potente disegnatore che ha elevato la caricatura a forma d’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Senza Censura», caricature di politici e non solo alla Feltrinelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alla Libreria Feltrinelli di Arezzo verrà presentato il libro Uncensured ovvero Senza CensuraArezzo, 18 maggio 2026 – Alla Libreria Feltrinelli di Arezzo mercoledì 20 Maggio alle ore 18 arriva Senza Censura Caricature di politici e altro. Giuli: senza fondamento accusa di censura per film su Giulio Regeni“Non condivido né sul piano ideale né su quello morale” la scelta della Commissione selettivi sul docu-film su Regeni “ma non è frutto di scelta... Senza Censura, caricature di politici e non solo alla FeltrinelliArezzo, 20 maggio 2026 – Questo pomeriggio mercoledì 20 maggio, alle ore 18, appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Arezzo dove verrà presentato il libro Uncensured ovvero Senza Censura. Si tratt ... lanazione.it Alla Libreria Feltrinelli di Arezzo verrà presentato il libro Uncensured ovvero Senza CensuraSi tratta di un libro che contiene oltre 300 disegni che irridono i potenti della terra. I disegni sono realizzati da Julio Larraz, un artista cubano-americano di grande fama ... lanazione.it