Senologia Melli e Chiurgia plastica del Perrino | Grazie per la cura e l' aiuto che mi avete offerto

Una lettrice ha inviato una lettera di ringraziamento rivolta al personale del reparto di senologia dell’ospedale Ninetto Melli di San Pietro Vernotico e a quello della Chirurgia Plastica dell’ospedale Perrino di Brindisi. Nella missiva, ha espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta e per la cura offerta durante il suo percorso di trattamento. La lettera menziona il supporto di medici, infermieri e operatori socio-sanitari coinvolti nei reparti. La comunicazione è stata pubblicata per riconoscere l’impegno di tutto il personale.

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