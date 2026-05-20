Senologia Melli e Chiurgia plastica del Perrino | Grazie per la cura e l' aiuto che mi avete offerto
Una lettrice ha inviato una lettera di ringraziamento rivolta al personale del reparto di senologia dell’ospedale Ninetto Melli di San Pietro Vernotico e a quello della Chirurgia Plastica dell’ospedale Perrino di Brindisi. Nella missiva, ha espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta e per la cura offerta durante il suo percorso di trattamento. La lettera menziona il supporto di medici, infermieri e operatori socio-sanitari coinvolti nei reparti. La comunicazione è stata pubblicata per riconoscere l’impegno di tutto il personale.
Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento al reparto di senologia dell’ospedale Ninetto Melli di San Pietro Vernotico e sia del reparto della Chirurgia Plastica dell’ospedale Perrino Di Brindisi da parte di una nostra lettrice di nome BettiCari medici, infermieri, oss, del reparto di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sullo stesso argomento
Sangiovanni riappare: “Mi sento bene. So che sono cose che avete già sentito, poi mi avete visto sparire di nuovo, diciamo che a volte la strada non è non è dritta”Sangiovanni è tornato a parlare con i suoi fan, dopo aver lanciato “Luci allo xeno” e “Veramente”, rispettivamente nell’aprile e giugno scorsi.
Bernardeschi emozionato: «Quello che mi avete fatto vivere ieri sera è stato qualcosa di indescrivibile. Grazie ad ognuno di voi» – FOTOdi Angelo CiarlettaFederico Bernardeschi saluta emozionato i tifosi bianconeri sui social dopo il tributo di ieri sera.