A Senigallia si discute di un nuovo prodotto: assorbenti con un logo colorato. La questione ha suscitato polemiche sui social e tra i cittadini. Si cerca di capire se questa iniziativa rappresenti un tentativo di marketing legato al pinkwashing, ovvero l’uso del colore rosa per promuovere prodotti senza un reale impegno sociale. Nel frattempo, si analizzano anche alcuni aspetti locali, come il divario nel mercato del lavoro e la differenza di genere nelle richieste di congedi parentali.

? Punti chiave Come si collega il logo sugli assorbenti al divario occupazionale locale?. Perché i congedi parentali a Senigallia sono richiesti solo dalle donne?. Chi ha deciso di smantellare il Consiglio delle Donne in città?. Cosa prevede il nuovo piano per superare la Tampon Tax?.? In Breve Dati PIAO 2024 mostrano 0% di uomini che richiedono congedi parentali orari.. Gestione uscente Olivetti criticata per lo smantellamento del Consiglio delle Donne.. Coalizione Romano propone bilancio di genere basato su proposta legge A.C. 35682022.. Critiche per la promozione della Festa dell'Uomo avvenuta il 19 novembre.. A Senigallia, l’uso di pacchetti di assorbenti personalizzati con il logo di una candidata della maggioranza uscente nei bagni della movida ha scatenato un acceso dibattito sulla reale natura delle politiche di genere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, polemica per gli assorbenti con logo: è pinkwashing?

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