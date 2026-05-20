Senigallia il Comitato chiede | Si rispetti il lascito di Palazzo Gherardi
Il Comitato di Senigallia ha richiesto che venga rispettato il lascito di Palazzo Gherardi, evidenziando la necessità di considerare le disposizioni del testamento. Sono state poste domande sulla capacità della nuova amministrazione di rispettare i vincoli stabiliti e sulle clausole che impediscono la trasformazione dell’edificio in un residence di lusso. La questione riguarda le modalità di gestione del patrimonio e le eventuali limitazioni legali imposte dal testamento stesso.
? Domande chiave Come può la nuova giunta rispettare il vincolo del testamento?. Quali clausole impediscono la trasformazione in un residence di lusso?. Chi garantirà che il progetto universitario non diventi una speculazione?. Perché la promessa elettorale del 2020 è ancora in sospeso?.? In Breve Testamento del 1870 imponeva sostegno formativo ai giovani poveri tramite l'Opera Pia Gherardi.. Inagibilità per problemi sismici dal 1990 ha alimentato tentativi di speculazione residenziale.. Battistuzzo Cremonini e l'avvocato Paradisi propongono dipartimento Politecnica e museo storico.. Impegno preso dal candidato Olivetti nel 2020 per destinare l'edificio all'uso didattico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Palazzo Gherardi, scontro su lavori e ricerca di fondi
L’Anm a gamba tesa, fa propaganda per il No all’interno del palazzo della Cassazione. Il Comitato per il Sì insorgeNel dibattito legato al referendum si inserisce una questione relativa all’utilizzo di spazi all’interno dei palazzi di giustizia da parte dell’Anm...