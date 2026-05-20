Senigallia il Comitato chiede | Si rispetti il lascito di Palazzo Gherardi

Il Comitato di Senigallia ha richiesto che venga rispettato il lascito di Palazzo Gherardi, evidenziando la necessità di considerare le disposizioni del testamento. Sono state poste domande sulla capacità della nuova amministrazione di rispettare i vincoli stabiliti e sulle clausole che impediscono la trasformazione dell’edificio in un residence di lusso. La questione riguarda le modalità di gestione del patrimonio e le eventuali limitazioni legali imposte dal testamento stesso.

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