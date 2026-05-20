Selvaggia Lucarelli si trovava in viaggio per una serie di impegni professionali, tra incontri e nuovi progetti. Tuttavia, ciò che doveva essere un semplice spostamento si è trasformato in una vicenda che ha suscitato molte discussioni sui social media. La giornalista, nota per il suo ruolo pubblico e le sue posizioni, si è trovata coinvolta in una situazione che ha attirato l’attenzione di molti utenti, generando reazioni e commenti diffusi sulla rete.

Doveva essere una trasferta importante tra lavoro, incontri e nuovi progetti professionali, ma per Selvaggia Lucarelli tutto si è trasformato in una vicenda che ha immediatamente acceso il dibattito online. La giornalista, infatti, ha raccontato sui social di non aver ottenuto l’ESTA necessario per entrare negli Stati Uniti, nonostante il viaggio fosse già organizzato nei minimi dettagli. Una situazione che ha sorpreso molti utenti e che, nelle ultime ore, ha inevitabilmente fatto nascere paragoni con altri casi molto discussi legati a personaggi pubblici e libertà di espressione. Perché Selvaggia Lucarelli non può entrare in America A... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli come Francesca Albanese, le donne coraggiose fanno paura: l’assurda vicenda della giornalista

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Selvaggia Lucarelli come Francesca Albanese, le donne coraggiose fanno paura: lassurda vicenda

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