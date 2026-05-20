Selezioni per portalettere a tempo determinato

Sono aperte le candidature per chi desidera lavorare come portalettere presso Poste Italiane con contratti a tempo determinato. Le selezioni sono ormai agli ultimi giorni e le persone interessate possono presentare domanda fino alla scadenza indicata. La compagnia ha pubblicato le istruzioni per partecipare e i requisiti richiesti per questa opportunità di lavoro. La procedura di selezione riguarda diverse posizioni distribuite sul territorio nazionale.

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Ultimi giorni per candidarsi a Poste Italiane, che ha aperto nuove selezioni per portalettere con contratti a tempo determinato. Le assunzioni riguardano tutte le province toscane - Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena - oltre ad altre sedi in Italia. Per partecipare è richiesto il diploma di scuola superiore con votazione minima di 70100 oppure una laurea, anche triennale, con voto minimo di 102110. Necessaria anche la patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste competenze specialistiche o precedenti esperienze nel settore. I candidati selezionati riceveranno una mail per svolgere un test attitudinale online. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Selezioni per portalettere a tempo determinato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Concorso ASL Napoli 1 Centro: in arrivo selezioni per infermieri e OSS a tempo determinatoL'ASL Napoli 1 Centro prepara un nuovo concorso 2026 per infermieri e OSS a tempo determinato. La Promessa, Eugenia sana di mente ‘a tempo determinato’Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Poste Italiane, nuova ricerca di portalettere in 15 Regioni: domande entro il 16 luglioPoste Italiane prosegue nella sua ricerca di portalettere da assumere a tempo determinato. Questa volta la selezioni riguardano le direzioni territoriali di 80 Province distribuite su 15 Regioni, per ... it.blastingnews.com Assunzioni Poste Italiane per portalettere in tutta Italia e impiegati, cv onlineColoro che vorrebbero entrare nel gruppo di Poste Italiane e sono in possesso del diploma di scuola superiore possono candidarsi come portalettere. Attualmente l'azienda sta selezionando postini in ... it.blastingnews.com