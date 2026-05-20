Sei un giovane regista? Raccontaci la tua storia con Bergamovies

BergamoNews ha avviato BergaMovies, un progetto dedicato ai giovani registi che vogliono condividere le proprie storie attraverso il cinema. L'iniziativa mira a offrire una piattaforma per i registi emergenti della provincia di Bergamo, dando loro l'opportunità di mostrare i propri lavori e di far conoscere i propri progetti. La proposta si rivolge a chi sta iniziando il percorso nel mondo della regia e desidera farsi conoscere all’interno della comunità locale.

BergamoNews presenta BergaMovies, un nuovo progetto dedicato a dare spazio, voce e visibilità ai nuovi registi cinematografici della provincia di Bergamo. Una serie di interviste finalizzate a scoprire i talenti esordienti della nostra zona nell’ambito del cinema e approfondire la loro visione, le loro fonti di ispirazione e loro ambizioni, e soprattutto capire come stanno lavorando per raggiungere i propri obiettivi, eventualmente sfruttando le opportunità che il territorio bergamasco offre, oppure aggirandone ostacoli e limitazioni. Siamo pronti ad accogliere le testimonianze di autori di ogni età e orientati a qualsiasi genere e tipologia di linguaggio cinematografico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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