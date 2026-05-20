Se nella famiglia di oggi si sperimentano le persone del domani

Da liberoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi le famiglie assumono forme diverse rispetto al passato, con molteplici configurazioni che vanno dalla famiglia tradizionale a quella biologica, monogenitoriale, adottiva e tra persone dello stesso sesso. La varietà delle strutture familiari riflette le scelte e le realtà di vita di molte persone, con differenze che riguardano anche le modalità di convivenza e di creazione di legami. Questi cambiamenti si riflettono nelle leggi e nelle normative che regolano i diritti e i doveri all’interno di ciascuna tipologia.

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La tipologia della famiglia è vasta perché, accanto alla famiglia tradizionale, si contano la famiglia biologica, la monogenitoriale, l’adottiva e quella tra persone dello stesso sesso. Ad onta di ciò, il ruolo della famiglia resta immutato, prezioso ed insostituibile per la nascita e l’educazione dei figli e per la preparazione della società del futuro. In essa infatti si sperimentano le relazioni comuni, il dialogo, il confronto, il cameratismo, la prima fondamentale forma di socializzazione, nel segno della solidarietà e della condivisione. La famiglia dunque come tenerezza, incontro, realtà affettiva, per sconfiggere il pericolo dell’individualismo, della solitudine e dell’egoismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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