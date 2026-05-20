Scuole primarie in Emilia Romagna 42 Comuni sperimentano l’anticipo del 31 agosto Il presidente annuncia un fondo regionale | L’obiettivo è rendere strutturale la misura dal 2027?

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Emilia-Romagna, 42 Comuni stanno sperimentando l’apertura delle scuole primarie dal 31 agosto, un’anticipazione rispetto alla data ufficiale di inizio lezioni fissata per il 15 settembre. La Regione ha annunciato un finanziamento regionale destinato a coprire questa apertura straordinaria e ha dichiarato l’intenzione di rendere questa misura strutturale a partire dal 2027. La sperimentazione riguarda esclusivamente le scuole primarie e si inserisce in un tentativo di modificare il calendario scolastico senza modificare le date ufficiali.

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L’Emilia-Romagna prova a riscrivere il calendario delle attese. Senza toccare le date ufficiali – l’inizio delle lezioni resta fissato al 15 settembre –, la Regione finanzierà l’apertura straordinaria delle scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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