’Scuolavoro’ il talento in vetrina La sfida degli artigiani di domani

Nella regione della Brianza, nota per la sua tradizione artigianale, si svolge un evento dedicato ai giovani talenti emergenti. L’iniziativa mette in mostra creazioni che spaziano dal legno al metallo, dai tessuti alla cucina, evidenziando le capacità di artigiani e studenti. Si tratta di un’occasione per mettere in luce le competenze di chi si sta formando e per presentare le proprie idee a un pubblico più ampio. La manifestazione si svolge tra esposizioni e dimostrazioni pratiche, coinvolgendo diverse figure del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È una sfida che profuma di legno, metallo, tessuti, cucina, ma soprattutto di idee. Una sfida che parla la lingua della Brianza operosa. La seconda edizione di Scuolavoro, il concorso promosso da Bcc Barlassina, nasce proprio così: dal desiderio di rimettere al centro il valore del fare, guardando al futuro. Un invito rivolto alle scuole professionali del territorio a misurarsi con un tema che è quasi un manifesto: “ Tradizione e innovazione ”, per unire in un unico filo memoria e sperimentazione. All’Hotel de La Ville di Monza, dove il progetto è stato presentato, si è respirata l’atmosfera delle grandi occasioni. Accanto ai vertici della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ’Scuolavoro’, il talento in vetrina. La sfida degli artigiani di domani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scanzano, il talento degli studenti sfida Escher al Palazzo Baronale? Domande chiave Come hanno trasformato le illusioni ottiche di Escher in opere colorate? Chi ha guidato gli studenti in questo percorso tra... Napoli, torna il talento degli scugnizzi: Mattone sfida il maleIl Teatro Augusteo di Napoli ha ospitato la prima della produzione musicale C’era una volta.