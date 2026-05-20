Il 20 maggio 2026, nella località di Cervia, si è svolta una piccola celebrazione presso l’istituto alberghiero in occasione della vittoria dell’Inter sia dello scudetto che della coppa nazionale. La preside dell’istituto ha partecipato ai festeggiamenti organizzati in ufficio, che hanno coinvolto alcuni studenti e personale scolastico. La notizia della conquista sportiva è stata condivisa tra chi lavora e studia nell’edificio, creando un momento di festa tra le mura scolastiche.

Cervia (Ravenna), 20 maggio 2026 – L’Inter vince lo scudetto e, per l’occasione, all’ Alberghiero di Cervia si tiene una festicciola. Il 12 maggio, attorno alle 10.40, sono stati convocati in presidenza, tramite interfono, docenti e assistenti tecnici. Un collaboratore della dirigente Scilla Reali ha chiesto a cinque docenti e due assistenti di recarsi ‘immediatamente’ negli uffici. Sentono tutti: studenti, docenti, personale Ata. Il motivo della chiamata all’interfono è la vittoria dello scudetto. In realtà, nonostante l’ufficialità della convocazione, il motivo, stando ad alcune testimonianze, è tutt’altro che ufficiale, perché l’incontro, al quale partecipano anche altri insegnanti e personale amministrativo, in tutto una ventina, è di carattere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scudetto e Coppa, la preside interista fa festa in ufficio

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