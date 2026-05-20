Scoppia l’estate su mezza Europa picchi di quasi 30 gradi anche a Napoli

Da napolitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estate si sta affacciando su buona parte dell’Europa centro-occidentale con temperature che in alcune zone raggiungono quasi i 30 gradi, mentre a Napoli si registrano picchi di circa 28°C. Le temperature sono di circa 10-12°C sopra le medie stagionali in molte regioni. A partire da mercoledì, un anticiclone subtropicale si espande dalla Penisola Iberica verso la Francia e, durante il fine settimana, raggiungerà anche il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e altre aree della regione.

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Estate sull’Europa centro-occidentale, valori anche di 1012°C sopra le medie - “Già a partire da mercoledì l'anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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