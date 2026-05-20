Scoppia l’estate su mezza Europa picchi di quasi 30 gradi anche a Napoli

L’estate si sta affacciando su buona parte dell’Europa centro-occidentale con temperature che in alcune zone raggiungono quasi i 30 gradi, mentre a Napoli si registrano picchi di circa 28°C. Le temperature sono di circa 10-12°C sopra le medie stagionali in molte regioni. A partire da mercoledì, un anticiclone subtropicale si espande dalla Penisola Iberica verso la Francia e, durante il fine settimana, raggiungerà anche il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e altre aree della regione.

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