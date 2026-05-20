Scoppia l’estate su mezza Europa picchi di quasi 30 gradi anche a Napoli
L’estate si sta affacciando su buona parte dell’Europa centro-occidentale con temperature che in alcune zone raggiungono quasi i 30 gradi, mentre a Napoli si registrano picchi di circa 28°C. Le temperature sono di circa 10-12°C sopra le medie stagionali in molte regioni. A partire da mercoledì, un anticiclone subtropicale si espande dalla Penisola Iberica verso la Francia e, durante il fine settimana, raggiungerà anche il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e altre aree della regione.
Estate sull’Europa centro-occidentale, valori anche di 1012°C sopra le medie - “Già a partire da mercoledì l'anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Scoppia l’estate su mezza Europa, picchi oltre i 30°C anche sull’ItaliaEstate sull’Europa centro-occidentale, valori anche di 10/12°C sopra le medie - “Già a partire da mercoledì l'anticiclone subtropicale inizierà ad...
Meteo | “Scoppia l’estate su mezza Europa, picchi oltre i 30°C anche sull’Italia”"Già a partire da mercoledì l'anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà...
Arriva l’estate e, come si ripete ormai da anni, scoppiano le polemiche sulla spiaggia accessibile e inclusiva Summer on a Solidarity Beach: l’abbiamo pensata e realizzata noi e adesso voi vi prendete meriti e premi. Premesso che in una società civile non d facebook
tutti preoccupati x le condizioni di pedro preso da una pallonatadi LH.. gesto antisportivo la pallonata..invece perculare l'avversario cantando tutta l'estate Pedro Pe è il massimo della sportività.. ma andate a prendervelo nel culo lui e voi..vi deve scoppiare il fe x.com
Scoppia l’estate su mezza Europa: anticiclone in arrivo, temperature oltre i 30°C anche in ItaliaBERGAMO - Secondo le previsioni di 3Bmeteo, una fase di caldo anomalo è pronta a interessare gran parte dell’Europa centro-occidentale nei prossimi giorni, con l’espansione di un robusto anticiclone s ... giornaledipuglia.com
Scoppia l’estate in mezza Europa: in Italia picchi oltre i 30 gradiMilano, 20 mag. (askanews) – Già a partire da mercoledì l’anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Sc ... askanews.it