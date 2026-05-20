Scoppia l’estate in mezza Europa | Entro il weekend picchi oltre i 30°C anche sull’Italia

L’arrivo dell’estate si fa sentire in molte parti d’Europa, con temperature che superano i 30°C anche in alcune zone italiane entro il fine settimana. Dopo settimane di tempo instabile, le previsioni indicano un deciso cambiamento con l’affermazione di un anticiclone che interesserà gran parte dell’Europa centro-occidentale, portando giornate calde e soleggiate. In particolare, anche in alcune aree della Bergamasca si registra un aumento delle temperature, segnando il ritorno del caldo dopo un periodo di clima più fresco.

Dopo settimane di tempo instabile, torna il caldo in Bergamasca. “Nel corso della settimana un robusto anticiclone si impossesserà di gran parte dell’Europa centro-occidentale”, spiega Manuel Mazzoleni di 3BMeteo. L’espansione dell’anticiclone interesserà anche la nostra Penisola, dove il tempo si manterrà stabile e perlopiù soleggiato per gran parte della settimana, eccezione fatta per qualche disturbo a ridosso di Alpi, Prealpi e, localmente, Appenini. L’anticiclone sarà accompagnato da aria decisamente più mite che farà salire le temperature, in particolar modo al Centro-Nord. Entro il fine settimana le massime si spingeranno verso i 2832°C in Val Padana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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