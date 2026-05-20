Scoperta un' officina completamente abusiva | multe anche per i proprietari di auto

Durante un'operazione di controllo, le forze dell'ordine hanno individuato un'officina meccanica che operava senza partita Iva e senza le necessarie autorizzazioni amministrative. La scoperta è stata possibile grazie a servizi di osservazione condotti dalla Guardia di finanza nella zona di Ostuni. L'attività, risultata completamente abusiva, ha portato al rilascio di sanzioni sia per i gestori dell'officina che per i proprietari di veicoli presenti sul posto.

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OSTUNI - Operava senza partita Iva e in assenza di autorizzazioni amministrative. Era completamente abusiva un'officina meccanica scoperta dalla Guardia di finanza della compagnia di Ostuni, a seguito di mirati servizi di osservazione. A destare l’attenzione dei militari è stato il fatto che nei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video OFFICINA ABUSIVA SCOPERTA A TARZO: SEQUESTRI E MAXI SANZIONE | 23/02/2026 Sullo stesso argomento Taranto, blitz a Lama: officina abusiva chiusa e 5.000€ di multeUn uomo di 62 anni, residente a Taranto, è stato colpito da una serie di sanzioni amministrative per circa 5mila euro dopo che le autorità hanno... Scoperta un’autofficina completamente abusiva a FollonicaGROSSETO – Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Grosseto, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo economico del... Scoperta officina abusiva a Paolo VI: sequestri e denuncia per un 59enne ift.tt/HKFDIfL ift.tt/r0SxYZs x.com Caravaggio, scoperta officina abusiva in un capannone dell’ex CeramtecIntervento congiunto di polizia locale e polizia di Stato. Sequestrate attrezzature e identificate tre persone ... bergamonews.it Officina abusiva scoperta in un'azienda agricola: lavoratori non in regola, a Morrovalle sotto sequestro 135 vecchie autoDentro e fuori la struttura, come detto, c’erano 135 veicoli, molti dei quali incidentati, con parti di carrozzeria meccaniche smontate. Tanti erano lì da molto tempo, coperti da un consistente strato ... corriereadriatico.it