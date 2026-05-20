Scoperta in un garage un' auto fantasma noleggiata e mai riconsegnata denunciato un uomo per ricettazione

Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione dopo che nel suo garage è stata trovata un'auto che risultava noleggiata e non riconsegnata. La vettura, definita “fantasma”, è stata sequestrata durante un controllo. La denuncia arriva a seguito di un'indagine avviata dopo la segnalazione di un'agenzia di noleggio. La polizia ha accertato che il veicolo non era più in possesso dell'azienda da diversi mesi.

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