Scoperta in un garage un' auto fantasma noleggiata e mai riconsegnata denunciato un uomo per ricettazione
Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione dopo che nel suo garage è stata trovata un'auto che risultava noleggiata e non riconsegnata. La vettura, definita “fantasma”, è stata sequestrata durante un controllo. La denuncia arriva a seguito di un'indagine avviata dopo la segnalazione di un'agenzia di noleggio. La polizia ha accertato che il veicolo non era più in possesso dell'azienda da diversi mesi.
Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione dopo che nel suo garage sarebbe stata scoperta un'auto “fantasma”.Un'attenta e scrupolosa attività di controllo del territorio ha consentito ai militari del Comando stazione carabinieri di San Valentino in Abruzzo Citeriore di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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