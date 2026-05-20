Ieri mattina a Misano si è verificato un incidente lungo via Tavoleto, tra le frazioni della Cella e Le Casette. Un uomo di 30 anni è rimasto coinvolto in uno scontro con uno scooter, suscitando preoccupazione tra i passanti e le autorità presenti sul posto. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiarita, ma sul luogo sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza all’uomo e ricostruire l’accaduto.

Attimi di paura ieri mattina a Misano per un incidente avvenuto lungo via Tavoleto, nel tratto compreso tra le frazioni della Cella e Le Casette. Lo schianto si è verificato attorno alle 8 e ha coinvolto uno scooter e un Fiat Ducato. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 30enne, soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine. Vista la dinamica e il trauma cranico riportato nell’impatto, è stato richiesto anche l’intervento dell’ elisoccorso, che ha trasportato il giovane all’ ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti e cure. Al momento non sarebbero emerse condizioni considerate gravissime, anche se il motociclista è stato trasferito in ospedale in codice di massima attenzione proprio per il trauma riportato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro con lo scooter, paura per un 30enne

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