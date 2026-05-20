Scontri tra antifascisti e neofascisti | raffica di denunce in arrivo al setaccio decine di filmati

Da triesteprima.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, in viale XX Settembre, si sono verificati scontri tra gruppi antifascisti e neofascisti. La polizia ha avviato le indagini, analizzando numerosi filmati provenienti da diverse fonti. La questura di Trieste ha deciso di procedere con denunce nei confronti di persone coinvolte nei disordini. Al momento, sono in corso accertamenti per ricostruire l’intera vicenda e identificare i responsabili di eventuali illeciti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle conseguenze per i soggetti coinvolti.

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La Digos della questura di Trieste ha aperto le indagini per ricostruire quanto avvenuto ieri sera e si prospettano pesanti conseguenze per entrambi gli schieramenti che si sono fronteggiati in viale XX Settembre. Il giorno dopo si contano i feriti (almeno quattro le persone, tra cui i gravi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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