Scontri tra antifascisti e neofascisti | raffica di denunce in arrivo al setaccio decine di filmati

Nella serata di ieri, in viale XX Settembre, si sono verificati scontri tra gruppi antifascisti e neofascisti. La polizia ha avviato le indagini, analizzando numerosi filmati provenienti da diverse fonti. La questura di Trieste ha deciso di procedere con denunce nei confronti di persone coinvolte nei disordini. Al momento, sono in corso accertamenti per ricostruire l’intera vicenda e identificare i responsabili di eventuali illeciti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle conseguenze per i soggetti coinvolti.

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