Scontri tra antifascisti e neofascisti | raffica di denunce in arrivo al setaccio decine di filmati
Nella serata di ieri, in viale XX Settembre, si sono verificati scontri tra gruppi antifascisti e neofascisti. La polizia ha avviato le indagini, analizzando numerosi filmati provenienti da diverse fonti. La questura di Trieste ha deciso di procedere con denunce nei confronti di persone coinvolte nei disordini. Al momento, sono in corso accertamenti per ricostruire l’intera vicenda e identificare i responsabili di eventuali illeciti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle conseguenze per i soggetti coinvolti.
La Digos della questura di Trieste ha aperto le indagini per ricostruire quanto avvenuto ieri sera e si prospettano pesanti conseguenze per entrambi gli schieramenti che si sono fronteggiati in viale XX Settembre. Il giorno dopo si contano i feriti (almeno quattro le persone, tra cui i gravi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Antifascisti contro CasaPound, scontri in piazza Alimonda: otto poliziotti feriti: le immagini
Sullo stesso argomento
Polizia, raffica di controlli. Un arresto e 14 denunce. Al setaccio bar e sale slotSi intensifica a Reggio Emilia l’attività di prevenzione della polizia di Stato, in particolare con la Squadra Volanti, impegnata ad assicurare un...
Droga, armi e alcol: Parma al setaccio, raffica di controlli con denunce e sanzioniI carabinieri della Compagnia di Parma hanno intensificato l'attività di presidio del territorio finalizzata a garantire una maggiore sicurezza per i...
#Trieste Duri scontri tra estrema destra ed antagonisti nelle commemorazioni per il camerata Grilz Paradossale che gli antifascisti siano stati prima aggrediti da chi presenziava la cerimonia e poi caricati dalle forze dell'ordine x.com
Il video integrale della prima fase degli scontri in viale XX Settembre a Trieste tra movimenti di estrema destra e di estrema sinistra. La notizia completa: https://trib.al/jgkVuM6 - Facebook facebook
Scontri a Trieste alla commemorazione di Grilz: giornalista feritoScontri e tensioni davanti all'ex sede del Fronte della gioventù: la polizia in tenuta antisommossa è intervenuta per separare le fazioni ... notizie.it
Commemorazione per Grilz nell'ex sede del Fronte della gioventù, scontri in viale: un giornalista feritoComincia col botto la commemorazione davanti all'ex sede del Fronte della gioventù per il reporter Amerigo Grilz. Quando la contromanifestazione antifascista è arrivata all'incrocio di Viale XX settem ... triesteprima.it
Un nuovo fronte progressista internazionale si muove contro la destra sovranista reddit