Scontri per il saluto fascista in via Paduina Scoccimarro | Condanno violenza e odio

Nella giornata di ieri si sono verificati scontri in viale XX settembre tra militanti antifascisti e gruppi neofascisti dell'ex Fronte della. Secondo una nota stampa diffusa dal gruppo antifascista, sono stati registrati alcuni feriti, anche se solo uno ha richiesto l'intervento del 118. La discussione è nata in seguito a un saluto fascista svolto in via Paduina, provocando una risposta violenta e tensioni tra le parti coinvolte. La situazione si è sbloccata nel corso della serata senza ulteriori escalation.

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