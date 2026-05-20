Scontri per il saluto fascista in via Paduina Scoccimarro | Condanno violenza e odio
Nella giornata di ieri si sono verificati scontri in viale XX settembre tra militanti antifascisti e gruppi neofascisti dell'ex Fronte della. Secondo una nota stampa diffusa dal gruppo antifascista, sono stati registrati alcuni feriti, anche se solo uno ha richiesto l'intervento del 118. La discussione è nata in seguito a un saluto fascista svolto in via Paduina, provocando una risposta violenta e tensioni tra le parti coinvolte. La situazione si è sbloccata nel corso della serata senza ulteriori escalation.
Sale la conta dei feriti, anche se resta solo uno l'intervento del 118 – stando a una nota stampa divulgata dal gruppo antifascista – dopo gli scontri di ieri in viale XX settembre, che li ha visti fronteggiarsi proprio come negli anni di piombo con i militanti neofascisti dell'ex Fronte della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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