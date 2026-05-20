Ieri mattina a Castelnovo Sotto, un uomo ha sottratto la borsa a una bibliotecaria e ha tentato di fuggire a bordo di un'auto. Durante la fuga, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La bibliotecaria è rimasta illesa. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 20 maggio 2026 – Si è rischiato il dramma, ieri mattina a Castelnovo Sotto, dove un uomo di 53 anni, residente nel Parmense e già noto alle forze dell’ordine, si è schiantato contro due auto nel tentativo di sfuggire ai carabinieri che lo stavano inseguendo, ritenendolo autore di furti con destrezza a segno e tentati nelle ore precedenti, sempre nella zona. Tre persone finite in ospedale. Solo per un puro caso non si sono verificate conseguenze irreparabili, pur se tre persone sono finite in ospedale. Tra loro anche l’uomo inseguito in velocità dopo essere stato intercettato. Già dalle prime ore del mattino il 53enne risulta essere transitato nella zona tra Castelnovo Sotto e Poviglio – come dimostrano i dati registrati dalle telecamere ai varchi dei paesi – forse alla ricerca di bottino facile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scippa la bibliotecaria e si schianta dopo la fuga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Perde il controllo e si schianta contro un muro, fuga di gas dall’auto dopo l’urtoFoiano della Chiana (Arezzo), 2 aprile 2026 – Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un muro.

Biella, fuga folle in monopattino in pieno centro: si schianta contro un'auto dopo l'alt della PoliziaDue giovani stranieri sono stati fermati dalla Polizia nel centro di Biella per una fuga pericolosa e il possesso di sostanza stupefacente.