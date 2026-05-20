Scintille martelli e lame | i combattimenti tra robot arrivano su DAZN e si vedono gratis
I combattimenti tra robot, caratterizzati da scintille, martelli e lame, stanno conquistando una crescente attenzione tra gli appassionati di sport estremi. Recentemente, queste competizioni sono arrivate anche sulla piattaforma di streaming DAZN, dove possono essere seguite senza costi aggiuntivi. Il fenomeno sta attirando un pubblico giovane, che si interessa a questa forma di intrattenimento che combina tecnologia e spettacolo. La popolarità di questi eventi si è diffusa negli ultimi anni, portando a un aumento delle competizioni trasmesse in modo sempre più accessibile.
Mentre gli sport tradizionali continuano a dominare i palinsesti delle piattaforme streaming, c’è un fenomeno che negli ultimi anni sta raccogliendo consensi crescenti soprattutto tra le generazioni più giovani: i combattimenti tra robot. Quei duelli spettacolari dove macchine progettate per distruggere l’avversario si scontrano in arene protette, tra scintille, colpi devastanti e strategie ingegneristiche raffinate. Ora questo universo fatto di ingegneria e adrenalina approda anche in Italia: DAZN ha infatti annunciato un accordo pluriennale per trasmettere il NHRL World Championship Pro Tour, il campionato d’élite della National Havoc Robot League. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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