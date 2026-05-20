La squadra di pallacanestro ha già conquistato il passaggio alle semifinali dei playoff, grazie alla vittoria per 2-0 contro Cagliari. Questa sera si svolgerà la partita tra Matera e Catanzaro, che determinerà l’avversaria successiva della squadra avellinese. La sfida si gioca in un match decisivo, con la vincente che avanzerà nel turno successivo. La squadra si prepara per conoscere il nome della prossima avversaria, dopo aver concluso con successo la serie contro Cagliari.

La Scandone Avellino attende di conoscere il nome della prossima avversaria nei playoff, dopo aver staccato con autorità il pass per la semifinale grazie al netto 2-0 rifilato a Cagliari. Il roster di coach Ciro Dell’Imperio ha chiuso rapidamente la pratica nei quarti, guadagnandosi qualche giorno in più per preparare il prossimo impegno. Dalla parte alta del Tabellone B, il verdetto arriverà questa sera, quando si giocherà la decisiva Gara 3 tra Virtus Matera e Basket Academy Catanzaro, serie ferma sull’1-1 dopo le prime due sfide. Una sfida equilibrata e combattuta, resa ancora più interessante dal ritorno in Gara 2 di Matteo Zanetti, autentico fattore per la formazione lucana: per lui 19 di valutazione e un eloquente +18 di plusminus, numeri che hanno inciso in maniera decisiva nella vittoria della formazione dei sassi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone già in semifinale: stasera il verdetto tra Matera e Catanzaro

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