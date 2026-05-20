Il Southampton è stato escluso dalla finale dei playoff promozione della Championship inglese dopo aver ammesso di aver spiato gli allenamenti di tre squadre avversarie durante la stagione. La società ha riconosciuto di aver utilizzato metodi di spionaggio per ottenere informazioni sulle squadre rivali, portando alla decisione di escluderla dalla fase conclusiva della competizione. L’accaduto ha suscitato molte reazioni nel mondo del calcio, mentre le autorità sportive hanno avviato un’indagine per chiarire i dettagli della vicenda.

Il Southampton è stato escluso dalla finale dei playoff promozione della Championship inglese dopo aver ammesso di aver spiato gli allenamenti di tre squadre avversarie durante la stagione. Una decisione clamorosa, senza precedenti recenti nel calcio inglese, che ribalta anche il verdetto del campo: il Middlesbrough, eliminato proprio dai Saints in semifinale, viene riammesso e giocherà la finale contro l’ Hull City per salire in Premier League. Salvo ovviamente nuovi ribaltoni. La vicenda ruota attorno a una serie di episodi avvenuti tra dicembre 2025 e maggio 2026. Il Southampton è accusato di aver violato il regolamento della English Football League osservando e filmando sedute di allenamento di Oxford United, Ipswich Town e soprattutto Middlesbrough, affrontato poi nella semifinale playoff. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo in Inghilterra: il Southampton escluso dalla finale playoff per spionaggio. Che cosa è successo

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