A Scampia, il crollo del vano ascensori della Vela Rossa ha causato lo sfollamento di circa 300 persone. L’incidente si è verificato mentre erano in corso le operazioni di smantellamento dell’edificio. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo e sulle modalità di gestione del cantiere per assicurare la sicurezza dei residenti. Restano ancora da chiarire i motivi per cui il crollo sia avvenuto proprio durante questa fase dei lavori.

? Domande chiave Come potrà il cantiere di demolizione garantire la sicurezza dei residenti?. Perché il vano ascensori è crollato proprio durante lo smantellamento?. Chi dovrà valutare la stabilità degli edifici prima del rientro?. Quali rischi restano per le famiglie che vivono nei palazzi adiacenti?.? In Breve 300 sfollati tra cui 47 nuclei familiari residenti nel palazzo adiacente. Una persona ferita trasportata in ospedale dopo il crollo notturno. Evento ricorda il tragico cedimento della Vela Celeste avvenuto due anni fa. Piano ReStart Scampia prevede 433 nuovi alloggi autosufficienti e spazi verdi. Il vano ascensori della Vela Rossa a Scampia è crollato nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2026, costringendo le autorità a evacuare immediatamente 300 persone dai palazzi limitrofi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scampia, crolla il vano ascensori della Vela Rossa: 300 sfollati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Scampia, crolla una parte della vela rossa: era disabitata e in via di demolizione. Nessun ferito e circa 300 sfollatiMomenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove, secondo quanto si apprende, è crollata una parte della Vela...

Scampia, crolla una parte della vela rossa: era disabitata e in via di demolizione. Un ferito lieve e circa 300 sfollatiMomenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove, secondo quanto si apprende, è crollata una parte della Vela...

È parzialmente #crollata nella notte la #VelaRossa di #Scampia. Il cedimento nel vano ascensori con caduta di detriti. Non ci sono feriti. Allontanate alcune famiglie: 300 sfollati che potranno rientrare a casa già nelle prossime ore. Sul posto i Vigili del Fuoco. x.com

Crolla parte della Vela Rossa di Scampia nella notte, evacuate 47 famiglie da un palazzo adiacentePaura a Scampia (Napoli) dopo il crollo di una parte della Vela Rossa, già in fase di demolizione. Evacuate 47 famiglie da una palazzina adiacente ... virgilio.it

Napoli, le immagini della Vela rossa di Scampia crollata al suolo(LaPresse) Momenti di paura nella notte a Scampia, a Napoli, dove è crollata una parte della Vela Rossa, edificio già in fase di ... stream24.ilsole24ore.com