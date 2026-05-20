Scampia cedimento strutturale alla Vela Rossa durante i lavori | nessun ferito ma tanta paura nella notte

Nella notte a Scampia si è verificato un cedimento strutturale alla Vela Rossa, durante i lavori di demolizione. Il crollo parziale del vano ascensori ha causato grande paura tra i residenti, anche se non si sono registrati feriti. La zona è stata evacuata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità competenti per mettere in sicurezza l’area. La demolizione dell’edificio prosegue sotto stretto controllo.

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Paura nella notte a Scampia per il crollo parziale del vano ascensori della Vela Rossa, in fase di demolizione. Evacuate 300 persone per sicurezza: nessun ferito. Scampia ha vissuto ore di profonda apprensione durante la scorsa notte a causa di un improvviso crollo parziale che ha interessato la Vela Rossa. L’edificio, attualmente disabitato, si trova. 🔗 Leggi su 2anews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crollo Vela Rossa a Scampia, l'intervento dei Vigili del Fuoco Sullo stesso argomento Scampia, crolla parte della Vela Rossa durante la demolizione: nessun feritoMomenti di paura questa sera nel quartiere di Scampia, dove ha ceduto una porzione di ciò che restava della storica Vela Rossa, edificio già... Napoli, crollo alla Vela Rossa di Scampia: nessun ferito. Evacuate 47 famigliePaura nella notte a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, dove si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, storico edificio... Crolla parte della Vela Rossa di Scampia nella notte, evacuate 47 famiglie da un palazzo adiacentePaura a Scampia (Napoli) dopo il crollo di una parte della Vela Rossa, già in fase di demolizione. Evacuate 47 famiglie da una palazzina adiacente ... virgilio.it Scampia, crolla parte della Vela Rossa: famiglie evacuate e soccorsi sul postoNotte di paura a Scampia: crolla la Vela Rossa, evacuate 47 famiglie e zona transennata per gli interventi di sicurezza. notizie.it