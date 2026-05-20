Savignano 388 persone corrono per la solidarietà | premio in prosciutto

A Savignano si è svolta una corsa di solidarietà che ha coinvolto 388 partecipanti, con l’obiettivo di raccogliere fondi per attività benefiche. La manifestazione si è conclusa con la premiazione di alcune società che hanno ricevuto un premio in prosciutto. Non sono state fornite informazioni dettagliate sulle modalità di utilizzo del denaro raccolto né sui soggetti vincitori del premio. La corsa ha suscitato interesse tra i partecipanti e la comunità locale.

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? Domande chiave Chi sono le società che hanno vinto il premio in prosciutto?. Come viene utilizzato concretamente il denaro raccolto dai corridori?. Dove arriveranno i beni alimentari donati grazie alla corsa?. Perché la partecipazione è stata aperta anche a chi non corre?.? In Breve 388 partecipanti divisi tra percorsi da 5 km e 10 km.. Società Arcus di Rimini e Seven di Savignano premiate con prosciutto.. Ricavato destinato all'Emporio solidale di Santarcangelo per famiglie in difficoltà.. Evento organizzato dal Lions Club del Rubicone con 23 polisportie locali.. 388 partecipanti hanno attraversato le strade di Savignano sul Rubicone domenica scorsa per la 33ª edizione di ’Corri non può’, la corsa podistica di solidarietà che riunisce la comunità locale intorno a un obiettivo sociale concreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savignano, 388 persone corrono per la solidarietà: premio in prosciutto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Savignano: 2000 pacchi in 5 anni, la rete di solidarietàLa rete di solidarietà di Savignano sul Rubicone si riattiva con la sesta edizione dei Quartieri solidali, un’iniziativa che in cinque anni ha... Borgomanero, gli studenti corrono per solidarietà: raccolti oltre 2mila euroGiovedì 7 maggio il campo sportivo comunale di Borgomanero ha ospitato la "Corsa contro la fame".