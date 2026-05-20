Le trattative per la scelta del nuovo allenatore del Napoli sono entrate nella fase finale, con le decisioni che si attendono nelle prossime ore. Tra i nomi più caldi, quello di Sarri, che sembra essere in vantaggio rispetto ad altre opzioni. Tuttavia, il club mantiene aperta anche la possibilità di affidarsi a un piano B, rappresentato da un altro allenatore di grande esperienza. La società sta valutando attentamente le ultime proposte per concludere la scelta al più presto.

Il Napoli vuole chiudere in tempi rapidi la scelta del nuovo allenatore. Dopo l’addio ormai vicino di Antonio Conte, il club azzurro lavora per non perdere giorni preziosi e il nome più caldo resta quello di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le prossime ore possono essere decisive. Il tecnico toscano sarebbe orientato verso il ritorno a Napoli, ma l’Atalanta resta in pressing con Cristiano Giuntoli. Il quotidiano scrive: “Sarri si è promesso al Napoli, ma c’è anche l’Atalanta con Giuntoli che insiste per riaverlo offrendo due anni di ingaggio alle stesse cifre. Aurelio ha fretta: Sarri deciderà nelle prossime ore”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri-Napoli, ore decisive: Allegri resta il piano B

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