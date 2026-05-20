Il club partenopeo sta cercando di definire la scelta dell’allenatore entro la fine di aprile. Tra i candidati principali c’è l’ex tecnico, attualmente senza incarico, che ha già allenato la squadra in passato. Il presidente ha convocato incontri con vari dirigenti e consulenti per valutare la proposta più adeguata. La decisione finale dovrà essere comunicata nelle prossime settimane, mentre si intensificano le trattative e le verifiche sulla disponibilità dell’ex allenatore.

Il Napoli vuole chiudere il dossier allenatore entro la fine del mese. Dopo l’addio ormai previsto di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna stanno lavorando per arrivare rapidamente alla scelta del nuovo tecnico. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato a Rainews 24, il club conosceva da tempo la posizione di Conte. L’allenatore avrebbe comunicato la propria decisione già circa un mese e mezzo fa, senza legarla a questioni economiche, pur avendo ancora un anno di contratto. La lista dei profili valutati è stata ampia. Il Napoli ha sondato nomi come Vincenzo Italiano, Fabio Grosso, Enzo Maresca, Cesc Fabregas, Thiago Motta, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri in pole per il Napoli: De Laurentiis prepara l’affondo

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