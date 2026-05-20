Saronno i disegni dei bambini trasformano viale Santuario in un gioco
A Saronno, i disegni realizzati dagli studenti sono stati utilizzati per decorare un tratto di viale Santuario, creando un percorso urbano caratterizzato da immagini e colori scelti dai bambini. L'intera iniziativa è stata realizzata grazie a un finanziamento di privati e associazioni, senza coinvolgimento di fondi pubblici comunali. I disegni sono stati stampati e applicati lungo la strada, trasformandola in uno spazio più vivace e colorato.
? Punti chiave Come hanno trasformato i disegni scolastici in un percorso urbano reale?. Chi ha finanziato l'intero progetto senza usare i soldi del Comune?. Come hanno lavorato i bambini insieme a un esperto di game design?. Dove si sposteranno i prossimi interventi dopo il successo di viale Santuario?.? In Breve Progetto finanziato con 30.000 euro tramite bando dell'Autorità Garante per l'Infanzia.. Laboratori creativi con esperti di game design tenuti a marzo presso l'Istituto Aldo Moro.. Inaugurazione prevista per le ore 13:30 di mercoledì 20 maggio 2026 a viale Santuario.. L'assessora Maria Cornelia Proserpio sottolinea il ruolo dei bambini nella trasformazione urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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