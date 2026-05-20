Saronno i disegni dei bambini trasformano viale Santuario in un gioco

A Saronno, i disegni realizzati dagli studenti sono stati utilizzati per decorare un tratto di viale Santuario, creando un percorso urbano caratterizzato da immagini e colori scelti dai bambini. L'intera iniziativa è stata realizzata grazie a un finanziamento di privati e associazioni, senza coinvolgimento di fondi pubblici comunali. I disegni sono stati stampati e applicati lungo la strada, trasformandola in uno spazio più vivace e colorato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come hanno trasformato i disegni scolastici in un percorso urbano reale?. Chi ha finanziato l'intero progetto senza usare i soldi del Comune?. Come hanno lavorato i bambini insieme a un esperto di game design?. Dove si sposteranno i prossimi interventi dopo il successo di viale Santuario?.? In Breve Progetto finanziato con 30.000 euro tramite bando dell'Autorità Garante per l'Infanzia.. Laboratori creativi con esperti di game design tenuti a marzo presso l'Istituto Aldo Moro.. Inaugurazione prevista per le ore 13:30 di mercoledì 20 maggio 2026 a viale Santuario.. L'assessora Maria Cornelia Proserpio sottolinea il ruolo dei bambini nella trasformazione urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saronno, i disegni dei bambini trasformano viale Santuario in un gioco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Poesie e disegni dei bambini per i ricoverati all'ospedale di Senigallia I disegni dei bambini insegnano l’igiene: la prevenzione in pediatria? Cosa scoprirai Come possono i disegni dei bambini diventare strumenti di prevenzione medica? Chi sono i protagonisti che trasformeranno il gioco in... I Luoghi del Cuore del FAI raccontano la storia e l’identità di SaronnoDal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli al Parco del Lura, il patrimonio storico e ambientale saronnese entra nel censimento nazionale del FAI. Tutti possono votare per spingere il proprio Lu ... varesenews.it I disegni dei bimbi per Papa Leone, la pace in primo pianoDal Nord al Sud dell'Italia, dalle favelas del Brasile a Gaza, fino alla Polonia. Da ogni angolo del mondo, i bambini stanno inviando i loro disegni a Papa Leone per il quale oggi è esattamente un ... ansa.it