? Domande chiave Chi sono i due complici che Vienna sta cercando ora?. Come venivano organizzati i viaggi per i safari umani in Belgio?. Perché i servizi segreti francesi avrebbero saputo dei crimini in Bosnia?. Quali prove collegano le procure di Milano ai cecchini austriaci?.? In Breve Procuratore Alessandro Gobbis coordina a Milano fascicolo con quattro indagati per omicidio.. Deputata Alma Zadic e scrittore Ezio Gavazzeni spingono per nuove inchieste europee.. Ex agente Edin Subasic riferisce possibili conoscenze dei servizi segreti francesi e italiani.. Indagini in Belgio analizzano la logistica dei viaggi verso i Balcani negli anni '90.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarajevo, indagini in Austria: sospetto cecchino per i safari umani

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Sarajevo, l'inchiesta sui cecchini nel weekend

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