SARABANDA CELEBRITY | ENRICO PAPI TANTI VIP E NUOVI GIOCHI PER IL MITICO GAME

Da giovedì 21 maggio in prima serata su Italia 1 torna “Sarabanda Celebrity”, il game show condotto da Enrico Papi. La trasmissione presenta musica, giochi e competizioni con la partecipazione di numerosi personaggi noti. La nuova edizione include anche nuovi giochi, e l’atmosfera è caratterizzata dall’adrenalina delle sfide tra i vip. Il programma è stato trasmesso in passato ed è noto per il suo stile coinvolgente e per aver visto protagonisti di vari settori dello spettacolo.

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La musica, il gioco, l’adrenalina della sfida. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1 torna “ Sarabanda Celebrity ”, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale – prodotto da Banijay Italia – che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. La prima puntata vedrà un confronto esplosivo tra i due team composti rispettivamente da: Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini, Violante Placido – e il secondo: Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini, Roberto Lipari. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI, TANTI VIP E NUOVI GIOCHI PER IL MITICO GAME ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IN TV NON ESISTONO AMICI EP.71 Enrico Papi - Jeantoneria Podcast Sullo stesso argomento Leggi anche: Sarabanda Celebrity, ospiti e anticipazioni del 21 maggio 2026: tutte le novità del game show di Enrico Papi Sarabanda Celebrity 2026: quando torna il quiz musicale con Enrico Papi?Sarabanda Celebrity, dopo il successo dello scorso anno, sta per tornare su Italia 1. Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 giovedì 21 maggio 2026 con tutta l’energia di Enrico Papi! Personaggi famosi, sfide musicali, hit da indovinare e tanto divertimento in prima serata #SarabandaCelebrity #Sarabanda #EnricoPapi #Italia1 #TVShow # x.com Sarabanda Celebrity, ospiti e anticipazioni del 21 maggio 2026: tutte le novità del game show di Enrico PapiLa musica torna protagonista in prima serata. Giovedì 21 maggio 2026 Sarabanda Celebrity riaccende i riflettori di Italia 1 con una puntata che promette ritmo, adrenalina e un pizzico di nostalgia. ilsipontino.net Torna Sarabanda con Enrico Papi, su Italia 1Enrico Papi e Sarabanda, un amore che dura da quasi tre decenni. Adesso Papi torna con una nuova edizione nella versione celebrity: dal 21 maggio sette prime serate su Italia 1. Essendo celebrity ... sorrisi.com