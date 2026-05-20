SARABANDA CELEBRITY | ENRICO PAPI TANTI VIP E NUOVI GIOCHI PER IL MITICO GAME

Da bubinoblog 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 21 maggio in prima serata su Italia 1 torna “Sarabanda Celebrity”, il game show condotto da Enrico Papi. La trasmissione presenta musica, giochi e competizioni con la partecipazione di numerosi personaggi noti. La nuova edizione include anche nuovi giochi, e l’atmosfera è caratterizzata dall’adrenalina delle sfide tra i vip. Il programma è stato trasmesso in passato ed è noto per il suo stile coinvolgente e per aver visto protagonisti di vari settori dello spettacolo.

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La musica, il gioco, l’adrenalina della sfida. Da  giovedì 21 maggio, in prima serata, su  Italia 1  torna “ Sarabanda Celebrity ”, il leggendario game show condotto da  Enrico Papi. Il quiz musicale – prodotto da Banijay Italia – che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il  7X30  finale. La prima puntata vedrà un confronto esplosivo tra i due team composti rispettivamente da:  Jake La Furia,  Donatella Rettore,  Paolo Ruffini,  Violante Placido  – e il secondo:  Anna Tatangelo,  Elisabetta Gregoraci,  Fabio Fognini,  Roberto Lipari. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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