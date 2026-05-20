Sant' Ilario d' Enza simula una rapina e viene denunciato

Un uomo di Sant’Ilario d’Enza ha simulato una rapina, probabilmente per coprire una perdita di denaro. La sua azione è stata scoperta e ha portato alla denuncia da parte delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato il 20 maggio 2026, nel comune di Reggio Emilia. La vicenda si è sviluppata quando l’uomo ha presentato una denuncia riguardo a un furto subito, che successivamente si è rivelata essere una simulazione.

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