Sant' Ilario d' Enza simula una rapina e viene denunciato
Un uomo di Sant’Ilario d’Enza ha simulato una rapina, probabilmente per coprire una perdita di denaro. La sua azione è stata scoperta e ha portato alla denuncia da parte delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato il 20 maggio 2026, nel comune di Reggio Emilia. La vicenda si è sviluppata quando l’uomo ha presentato una denuncia riguardo a un furto subito, che successivamente si è rivelata essere una simulazione.
Sant’Ilario (Reggio Emilia), 20 maggio 2026 – Pensava di poter denunciare una rapina, forse per giustificare un ammanco di denaro. E quando si è scoperto che il suo racconto non era veritiero, un uomo di 38 anni, abitante a Sant’Ilario d’Enza, è stato denunciato per la simulazione di reato. A febbraio l’uomo si è presentato in caserma sostenendo di aver parcheggiato l’auto in via Roma, in paese, per poi recarsi allo sportello automatico di via Podgora per prelevare 600 euro. Secondo il suo racconto, era stato colpito alla nuca da ignoti, che lo avevano poi rapinato del denaro. I carabinieri hanno proceduto a un'analisi accurata dei sistemi di videosorveglianza, incrociando i filmati delle telecamere comunali, di istituti di credito e di esercizi commerciali della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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