Santeramo scippo a un’87enne | arrestato 30enne dopo l’aggressione

In un episodio avvenuto nel centro storico di Santeramo, un uomo di 30 anni è stato arrestato in seguito a un tentativo di scippo a un'87enne. La donna è caduta a terra durante l'aggressione e si trova attualmente sotto assistenza medica. Le autorità hanno identificato i responsabili nei vicoli del borgo, grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La donna ha riportato alcune ferite, ma la sua condizione non risulta grave.

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? Punti chiave Come sono stati identificati i due responsabili nei vicoli del borgo?. Quali sono le condizioni di salute dell'anziana dopo la caduta?. Chi è il secondo implicato coinvolto nello scippo insieme al trentenne?. Come influirà questo episodio sulla sicurezza dei percorsi pedonali locali?.? In Breve Aggressione avvenuta il 4 maggio nei vicoli di Santeramo in Colle.. Un trentenne moldavo in carcere e un rumeno di 30 anni deferito.. Recuperata tutta la refurtiva grazie alla collaborazione dei due indagati.. L'incidente ha causato un forte trauma al capo per l'ottantasettenne.. A Santeramo in Colle, lo scorso 4 maggio, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver scippato con violenza la borsa di una donna di 87 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santeramo, scippo a un’87enne: arrestato 30enne dopo l’aggressione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Santeramo, arrestato 30enne per lo scippo all’anziana di 87 anni? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare i due responsabili? Quali sono state le condizioni di salute della donna dopo la caduta?... Brescia, rapina fallita in centro: arrestato 30enne dopo l’aggressione? Cosa sapere Arrestato 30enne dopo tentata rapina in via Fratelli Bronzetti a Brescia giovedì sera.